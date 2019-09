Meksykanie wyszli na ulice. Żądają legalnej aborcji

Prezydent Meksyku Andres Manuel Lopez Obrador przesłał w tym miesiącu projekt ustawy. Jeśli zostanie on zatwierdzony, udzieliłby amnestii kobietom odbywającym karę więzienia za to, co jest uznawane za przestępstwo.

W meksykańskim kongresie przewagę ma lewicowa Partia Odrodzenia Narodowego, ale przedstawiciele innych ugrupowań zasygnalizowali, że również poprą tę ustawę.

Meksyk jest krajem w przeważającej mierze konserwatywnym i katolickim, a sam prezydent uniknął zajęcia jasnego stanowiska w tej sprawie. W stolicy kraju zalegalizowało aborcję w 2007 roku.

Wczoraj na ulice miasta wyszły setki ludzi. Protesty odbyły się również w stanach Aguascalientes, Jalisco, Oaxaca i Veracruz.

- Kiedy kobieta decyduje się na aborcję, podejmuje intymną i przemyślaną decyzję - skomentowała senatorka Patricia Mercado. Zdaniem byłej kandydatki na prezydenta rząd ma obowiązek zapewnienia kobietom profesjonalnej i bezpiecznej opieki zdrowotnej.