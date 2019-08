Morskie Oko: Ludzie ciągnęli rzeźbę umierającego konia

Rzeźba „Impuls”, przedstawiająca umierającego konia, który ostatkiem sił próbuje wstać, powstała już 10 lat temu i wchodzi w serię prac, którymi artystka chce zwrócić uwagę na przedmiotowe traktowanie zwierząt. Choć powstała w 2009 roku, obecną formę przyjęła w roku 2015. - Nadszedł czas żeby skonfrontować pracę z sytuacją jaka ma miejsce na drodze do Morskiego Oka - powiedziała rzeźbiarka Ida Karkoszka. - W moim odczuciu wykorzystywanie zwierząt do wwożenia na górę osób, którym po prostu nie chce się wejść na własnych nogach, szczególnie w czasach gdy mamy dostęp do transportu elektrycznego jest nieetyczne. Do tego często zdarza się, ze zwierzęta są przemęczane - dodała.

