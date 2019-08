Wielka awaria na lotniskach w USA. Ogromne kolejki

„Customs and Border Protection doświadcza tymczasowego wyłączenia swoich systemów przetwarzania w różnych portach lotniczych i podejmuje natychmiastowe działania w celu zaradzenia zakłóceniom technologicznym” - poinformowała agencja w wydanym oświadczeniu.

„Funkcjonariusze CBP nadal odprawiają międzynarodowych podróżnych przy użyciu alternatywnych procedur, dopóki systemy nie zostaną ponownie włączone w tryb online” - dodano w komunikacie.

Here’s a better perspective of the customs line at JFK. People are growing frustrated. Nothing like landing after a 10 hour flight to this. pic.twitter.com/WrEUsoJhbH