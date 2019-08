72 mld dolarów na ochronę Singapuru przed zalaniem

Szef rządu powiedział, że przyszłe rozwiązania to m.in. budowa polderów - sztucznie osuszonych terenów, które mają chronić przed zalaniem oraz stworzenie szeregu wysp połączonych zaporami.

Singapur podjął już pewne działania w zakresie ochrony. Wprowadzono m.in. wymóg budowy kluczowej infrastruktury na wyższych wysokościach. Dotyczy to portu i nowego terminala lotniczego.

Na początku tego roku rząd zapowiedział, że w ciągu najbliższych dwóch lat wyda 400 milionów dolarów na modernizację i utrzymanie kanalizacji oraz wzmocnienie jej możliwości obsługi w przypadku powodzi.

W swoim dorocznym przemówieniu premier zapowiedział również, że będzie wprowadzane stopniowe podnoszenie wieku emerytalnego. Docelowo będzie to 65 lat. - Wiek emerytalny wzrośnie do 63 lat w 2022 r. z obecnego wieku 62 lat i do 65 lat w 2030 r. - zapowiedział szef rządu.