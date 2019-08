Sondaż: Czy współczesna Polska jest krajem tolerancyjnym? stock.adobe.com

- Zawsze słynęliśmy z tolerancji, szacunku do innych i niech tak dalej będzie i nie pozwólmy na to, żeby w Polsce był brak tolerancji czy szacunku - mówiła premier Beata Szydło dzień po tym jak doszło do zakłócenia Marszu Równości w Białymstoku. - Jesteśmy krajem, który docenia i szanuje innych - zapewniała szefowa rządu. Jednak większość uczestników sondażu SW Research dla rp.pl nie uważa dzisiejszej Polski za kraj tolerancyjny.