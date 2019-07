Indie: Pierwsze w kraju targi pracy dla środowisk LGBTI

Orzeczenie z 2018 roku - jak pisze Reuters - zmusza firmy w Indiach do bardziej inkluzywnej polityki zatrudnienia. Mówił o tym współzałożyciel organizatora targów pracy w Bangalore, Srini Ramaswamy.

- Teraz firmy nie mogą tłumaczyć, że jest to (zatrudnianie homoseksualistów) wbrew prawu - dodał Ramaswamy. - Jeśli nie jesteś inkluzywny to, pośrednio oznacza to, że jesteś homofobiczny - podkreślił.

W czasie targów na ich uczestników czekało ponad 250 ofert pracy.

Liczba uczestników targów - potencjalnych pracobiorców - była niewysoka, ponieważ - jak pisze Reuters - osoby homoseksualne czują się nadal stygmatyzowane w Indiach i wolną nie ujawniać publicznie swojej orientacji.