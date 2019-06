Restauracje zamykane za nielegalną muzykę. "Rozpusta"

Irańska policja zamknęła 547 restauracji i kawiarni w Teheranie za nieprzestrzeganie zasad islamu. Według nich granie nielegalnej muzyki to "rozpusta".

Irańska agencja informacyjna Fars poinformowała, że operacja kontrolowania lokali trwała 10 dni.

Właścicielom 547 lokali policja zarzuciła "niekonwencjonalną reklamę w cyberprzestrzeni", granie nielegalnej muzyki i "rozpustę". Jedenastu "sprawców" zostało zatrzymanych.

- Pilnowanie przestrzegania zasad islamu jest jednym z naszych podstawowych obowiązków - powiedział szef teherańskiej policji.

Przewodniczący jednego z wydziałów sądownictwa w Teheranie, zajmującego się "przestępstwami kulturalnymi oraz korupcją społeczną i moralną" zaapelował do obywateli Teheranu o zgłaszanie przypadków "niemoralnego zachowania". Można to zrobić wysyłając sms na specjalnie do tego celu utworzony numer telefonu.

- Ludzie chcieliby zgłaszać przypadki łamania norm, ale nie wiedzą jak. Zdecydowaliśmy się przyspieszyć rozpatrywanie przypadków niemoralnych zachowań - powiedział Mohammad Mehdi Hajimohammadi.

Obywatele mogą więc zgłaszać przypadki "mieszanych imprez tanecznych", zamieszczania "niemoralnych treści" w mediach społecznościowych, a nawet brak hidżabu u kobiety jadącej samochodem.