Niemcy zakażą "leczenia" homoseksualistów

Niemiecki minister zdrowia Jens Spahn zamierza napisać w tym roku ustawę zakazującą tak zwanych terapii konwersyjnych, których celem jest uczynienie gejów i lesbijek heteroseksualnymi.

- Moje stanowisko jest jasne: homoseksualizm nie jest chorobą, dlatego nie trzeba go leczyć - powiedział Spahn, który sam jest gejem. Zapowiedział, że projekt ustawy przedstawi parlamentowi jeszcze w tym roku.

W Niemczech rocznie odbywa się około 1000 prób "nawrócenia" homoseksualistów. - Osoby, które się tym zajmują, stosują nie tylko modlitwy lub nawet egzorcyzmy, ale też elektrowstrząsy lub zastrzyki z testosteronu - powiedział Jörg Litwinschuh-Barthel z antydyskryminacyjnej Fundacji Magnusa Hirschfelda.

Niemiecki minister zdrowia zamówił dwa niezależne raporty, w których 46 naukowców stwierdziło, że zakaz praktyk konwersyjnych jest nie tylko niezbędny z powodów medycznych, ale tez prawnie możliwy do przeprowadzenia.

Zapowiedź Spahna z zadowoleniem przyjęły środowiska LGBT w Niemczech, które od dawna zabiegają o zakazanie takich praktyk.

- Zakazanie praktyk konwersyjnych nie tylko byłoby oczywistym ostrzeżeniem dla osób, które je proponują, ale też sygnałem dla tych, którzy są im poddawani - jako sygnał, że "to, co się im robi, jest złe" - mówi Markus Ulreich, rzecznik prasowy niemieckiej Federacji Gejów i Lesbijek (LSVD).

Na początku ubiegłego roku Parlament Europejski przyjął niewiążącą uchwałę, w której wezwał członków UE do zakazania praktyk konwersyjnych. Do tej pory zrobiła to tylko Malta i niektóre prowincje Hiszpanii.