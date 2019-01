Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz raniony nożem na finale WOŚP

Do ataku nożem na Pawła Adamowicza doszło podczas "światełka do nieba". Prezydent był reanimowany i został przewieziony do szpitala - informują Onet i Radio Zet. Według Radia Gdańsk ratownicy twierdzą, że stan prezydenta jest krytyczny.

Do ataku na prezydenta doszło na scenie na Targu Węglowym podczas "Światełka do nieba". Napastnik został obezwładniony. - Został zatrzymany przez ochroniarzy, którzy ochraniali tę imprezę - powiedziała Joanna Kowalik-Kosińska, rzeczniczka KWP w Gdańsku.

W internecie pojawiło się nagranie transmisji z koncertu. - Halo! Halo! Nazywam się Stefan, siedziałem niewinny w więzieniu, siedziałem niewinny w więzieniu. Platforma Obywatelska mnie torturowała, dlatego właśnie zginął Adamowicz - krzyczał ze sceny napastnik, zanim po chwili został obezwładniony.

Według Radia Zet zatrzymany to 27-letni mieszkaniec Gdańska, który na scenę dostał się dzięki posiadanej plakietce z napisem "media". - Jedyne, co na tę chwilę mogę potwierdzić, to że napastnik był wcześniej notowany za dokonanie rozbojów. W tej chwili badamy jego kryminalną przeszłość - powiedziała w rozmowie z Onetem Prokurator Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Telewizja TVN24, której kamera znajdowała się na scenie i zarejestrowała zdarzenie, nie opublikowała sceny nagrania, ponieważ jest ona "zbyt drastyczna".

Paweł Adamowicz, według policji trafiony nożem kilkakrotnie, trafił do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, nie ma oficjalnych informacji o stanie jego zdrowia, choć według nieoficjalnych informacji Radia Gdańsk, pozyskanych od ratowników, stan prezydenta jest krytyczny. Przez napastnika został trafiony zarówno w klatkę piersiową, jak i w brzuch - podaje "Dziennik Bałtycki". Jak informuje gazeta, do szpitala, w którym operowany jest Adamowicz, jedzie prof. Andrzej Basiński, szef Klinicznego Oddziału Ratunkowego, oraz Jakub Kraszewski, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.

Dr Jerzy Karpiński z Urzędu Wojewódzkiego w rozmowie z TVN24 w rozmowie zapewnił, że prezydent jest w dobrych rękach, ale nie może udzielić informacji wrażliwych, poza tym, że do szpitala Adamowicz został przywieziony w stanie ustabilizowanym. Na poniedziałek zapowiedział konferencję prasową. - Mam nadzieję, że jutro rano uzyskamy wszyscy dobrą informację - powiedział.

Policja na swoim koncie na Twitterze poinformowała, że "na chwilę obecną nic nie wskazuje, aby atak związany był z Finałem WOŚP".

Chwilę przed atakiem Paweł Adamowicz udostępnił na Instagramie zdjęcie ze "światełka do nieba".

Atak na prezydenta Gdańska potępił premier Mateusz Morawiecki. "Zobligowałem ministra Joachima Brudzińskiego do przekazywania mi na bieżąco wszelkich informacji dotyczących tej sytuacji. Myślami i modlitwą jesteśmy teraz z prezydentem Adamowiczem" - napisał na Twitterze. W rozmowie z TVN24 Brudziński nazwał atak "aktem niewyobrażalnego barbarzyństwa".

- W tym kraju tak się zakręciliśmy w ciągu ostatnich lat, że nie możemy uszanować takiego święta jakim jest WOŚP. Nie róbcie tego. Nie można walczyć przemocą. Weźcie to sobie do serca, zwłaszcza w takim dniu! Panie prezydencie, jesteśmy z panem! - powiedział Jerzy Owsiak, organizator WOŚP, na wieść o ataku na Adamowicza, do którego doszło w czasie "światełka do nieba".

- Bądźmy Polakami, którzy się kochają, którzy nie mają w sobie agresji. Nie dzielmy się. Nie idźcie w tamtą stronę. Nie idźcie w stronę ludzi, którzy mają w sobie focha. Jest jedna Polska. Idźcie tam, gdzie są pozytywne emocje - dodał Owsiak.

"Zwykle różnimy się z Panem Prezydentem Pawłem Adamowiczem w poglądach, jak powinny być prowadzone sprawy publiczne i sprawy Polski, ale dziś bezwarunkowo jestem z Nim i Jego Bliskimi, tak, jak - mam nadzieję -wszyscy nasi Rodacy. Modlę się o Jego powrót do zdrowia i pełni sił" - zapewnił z kolei prezydent Andrzej Duda.

"Módlmy się wszyscy za Prezydenta Adamowicza. Pawle, jesteśmy z Tobą" - napisał szef Rady Europejskiej Donald Tusk.