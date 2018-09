Szkoła "zmieniała" białych w czarnoskórych. Przeprasza

Francuska szkoła artystyczna w Lyonie przeprosiła po tym, jak w programie graficznym edytowano zdjęcie białych uczniów tak, aby część z nich wyglądała na czarnoskórych.

Jak informuje „The Guardian”, edytując zdjęcie, chciano przemówić do większej grupy młodych Amerykanów - zarówno biało, jak i czarnoskórych.

Byli uczniowie prywatnej szkoły artystycznej Émile Cohl w Lyonie zasygnalizowali w mediach społecznościowych, że zdjęcie zrobione podczas wizyty grupowej w galerii zostało zrobione, aby promować ich szkołę w Stanach Zjednoczonych.

Na oryginalnej fotografii żaden z uczniów nie był czarnoskóry. W opublikowanych materiałach promocyjnych twarze trzech osób zostały przyciemnione. Wśród uczniów pojawiły się także dwie czarnoskóre osoby, których w ogóle nie było na oryginalnym zdjęciu.

Po tym, jak internauci w mediach społecznościowych skrytykowali placówkę za manipulację, szkoła przeprosiła i podkreśliła, że ??nie była świadoma takich działań. Stwierdzono także, że zdjęcie edytowane zostało przez agencję komunikacji w USA.

Dyrektor szkoły Antoine Riviere powiedział w rozmowie z francuskim tygodnikiem „L’Express", że o zaistniałej sytuacji dowiedział się, gdy skontaktował się z nim uczeń piątego roku, który pojawił się na zdjęciu.

Podkreślił także, że fotografię edytowano bez wiedzy szkoły. Placówka natychmiast nakazała usunięcie strony, a do uczniów i ich rodziców zostały wysłane listy z przeprosinami. - Jest to przeciwieństwo tego, co reprezentuje Émile Cohl - zaznaczył Riviere.

Francuska szkoła planuje otworzyć w najbliższej przyszłości swój oddział w USA.

[Thread dénonçant le blackwashing de l’école Emile Cohl de Lyon]



Je partage la publication d'un pote qui souhaite préserver son anonymat dans le milieu : — Kelsi Ph?ng (@kelsiphung) 7 września 2018