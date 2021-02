Wójcik: Trauma kobiet ma dla mnie duże znaczenie

Choć przyznał, że kwestia, której dotyczy wyrok, jest "bardzo delikatna", to wyrok TK był jedynym, jaki mógł być wydany.



- Zrobił to, co mówi konstytucja, taki jest przepis - stwierdził i przypomniał, że to za rządów lewicy Trybunał Konstytucyjny orzekł, że "życie zaczyna się od poczęcia".



Wójcik zapewniał, że nie jest mu obojętna trauma, którą muszą przeżyć kobiety rodzące dziecko skazane na śmierć.



- Ma to dla mnie bardzo duże znaczenie. Ale wiem też jedno, że nie można mówić o takich ludziach, że to są karykatury człowieka czy karykatury osób - mówił polityk. Dodał, że chodzi tu o "godność człowieka". - Nie różnicujmy, czy człowiek jest ważniejszy przed urodzeniem czy po urodzeniu.



Michał Wójcik zauważył, że przecież w prawie pozostają dwa warunki, w przypadku których legalne przerwanie ciąży będzie legalne.

Odpowiadając na pytanie, czy dla niego "każda aborcja jest morderstwem", odparł: - Aborcja to jest temat tak delikatny, tak wrażliwy społecznie, etycznie, filozoficznie problem, że nie da się mówić czarne-białe.

Zauważył, że kobieta nie ponosi odpowiedzialności karnej za przerwanie ciąży.

- A dlaczego ma nie ponosić? - odpowiedział na uwagę, że ponosi ją lekarz, bo to on musi decydować, czy ciąża zagraża życiu kobiety. - Jeśli ma wątpliwości, to kieruje dalej, do specjalistów. To jest normalne.

Wójcik pytany był też o nieporozumienia między koalicjantami Zjednoczonej Prawicy. Stwierdził, że nie ma między nimi żadnej wojny, a jedynie "ubogacająca dyskusja w ramach ZP".

- Mam nadzieję, że będziemy rządzić wspólnie nie tylko 3 lata, ale także w następnych kadencjach - stwierdził.