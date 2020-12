Beata Kempa: Poświęca nam się tyle czasu, jakby UE nie miała żadnych innych problemów

Zdaniem przedstawicieli polskiego rządu rozporządzenie to jest niezgodne z unijnymi traktatami, które stanowią, że sankcje za łamanie praworządności przyjmuje się jednogłośnie, a nie - jak przewiduje rozporządzenie - większością kwalifikowaną. Powiązanie kryterium praworządności z wypłatą funduszy UE poparło 25 państw Unii - wszystkie z wyjątkiem Polski i Węgier. Te dwa kraje miałyby należeć do największych beneficjentów funduszu odbudowy.

Eurodeputowana PiS jest zdania, że „mamy dzisiaj do czynienia z kolejnym akcentem wywołania histerii w Europie”. - To nakręcona machina w ramach UE. Prezydencja niemiecka nad tym już nie panuje. Mocno rozhuśtane emocje przeciwko Polsce i Węgrom są w tej chwili nie do poskromienia. Nie wiem, czy w ogóle jest próba ostudzenia emocji. Może liczy się na to, że wywoła się w ten sposób w Polsce rozdźwięk i podtrzyma się marsze, z którymi mamy do czynienia - oceniła była szefowa KPRM.

- Jest to obliczone też na to, żeby podzielić Polaków, pokazać nam z jednej strony pieniądze, a z drugiej zarzucić rządowi destrukcyjny wpływ na te kwestie - dodała polityk Solidarnej Polski. - To dyskryminacja Polski. Poświęca nam się tyle czasu, jakby Unia nie miała żadnych innych problemów. Te problemy są, chociażby z nową falą migracji i jej skutkami, jakie ponoszą m.in. Grecy, Hiszpanie czy Włosi. (…) Natomiast z zacięciem ideologicznym próbuje się poświęcać uwagę tylko i wyłącznie Polsce i Węgrom - stwierdziła Beata Kempa.