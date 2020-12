Włodzimierz Czarzasty: Wspólne listy możliwe

Gen. Jaruzelski prowadził Polskę od dyktatury do demokracji, a Kaczyński prowadzi nas od demokracji do dyktatury – mówi Włodzimierz Czarzasty, SLD.

Czy Polska osiągnęła wszystkie cele podczas unijnego szczytu? Gdyby od początku rozmowy były lepiej prowadzone, to pewnie osiągnęlibyśmy więcej. Osiągnęliśmy bardzo dużo, bo 256 miliardów złotych plus 41 miliardów na modernizację rolnictwa to jest bardzo dużo pieniędzy.

Nie osiągnęlibyśmy tego, gdyby nie interwencja premiera Węgier w Polsce?

Viktor Orbán nic do tego nie ma. On jest politykiem dużej klasy i załatwia swoje interesy raz z Rosją, raz z UE, a Morawiecki nie jest politykiem dużej klasy. Trzeba się cieszyć, że Morawiecki nie zawetował budżetu i pieniądze na: zieloną transformację, program zdrowotny, badania naukowe, transformację cyfrową i modernizację rolnictwa, przyjdą. Morawiecki wcześniej czy później odejdzie, a pieniądze przez siedem lat będą płynęły. Na szczycie stały się cztery ważne rzeczy. Po pierwsze, bez względu na to, jak głupi jest rząd, będziemy mieli te pieniądze, które są Polsce potrzebne. Po drugie, premier posłuchał opozycji i nie zgłosił weta. Po trzecie, Ziobro zrobił z siebie idiotę. Po czwarte, walka o praworządność w Polsce w ramach UE trwa, ponieważ rozporządzenie łączące praworządność w Polsce z pieniędzmi nie zostało wycofane, a skierowane do TSUE. Ponadto rozporządzenie zostanie uszczegółowione, w związku z czym PiS nie odniosło żadnego sukcesu pod tym względem. Zostało to przesunięte w czasie, który był Europie potrzebny, by rozdać szybko pieniądze, ponieważ wszystkie kraje są w trudnej sytuacji w związku z koronawirusem. Na wyrok TSUE wcale nie musimy czekać dwóch lat.

Lewica poprze w Sejmie założenia unijnego szczytu?

Namawialiśmy premiera Morawieckiego, żeby nie wetował, to trzeba być konsekwentnym.

Dlaczego pan tak krytycznie ocenia Zbigniewa Ziobrę?

On zrobił z siebie idiotę. Jeżeli mówi, że „rząd Morawieckiego sprzedał polską suwerenność w obce ręce" i jednocześnie chce być w tym rządzie, jeżeli mówi o Morawieckim „,miękiszon", a jednocześnie ma go za szefa, jeżeli z jego obozu politycznego wychodzi hasło weto albo śmierć i tego weta nie ma, to bardzo mocno go to osłabia. Ale nie będzie to powód do przyśpieszonych wyborów, bo jedyną rzeczą, którą Ziobro ma i nigdy nie odda, to jest stano- wisko prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. Jeśli Ziobro straci na dwa miesiące wpływ na prokuraturę, to straci wszystkie haki. On nigdy nie zrezygnuje ze stanowisk. Przyśpieszonych wyborów nie będzie.

Koalicja Zjednoczonej Prawicy będzie trwać?

Kaczyński ma większość w parlamencie i nie stracił jej pomimo kryzysów. Zawsze się znajdzie ktoś, kto w rzeczach zasadniczych będzie go popierał. Ziobro nie wyjdzie z koalicji. Jarosław Gowin wyszedł na sekundę, ale też nie z parlamentu, tylko przestał być na chwilę wicepremierem i wrócił. Ziobro jest przylepiony do funkcji prokuratora i ministra. Byłby nikim bez wpływowych stanowisk. Zostanie w rządzie i większość PiS się utrzyma.

A jeśli doszłoby do przyśpieszonych wyborów, czy możliwe są wspólne listy Lewicy i PO lub PSL?

Jeżeli zostanie zmieniona ordynacja wyborcza i będzie np. 100 okręgów wyborczych i te okręgi będą miały po pięć albo sześć mandatów, to będę namawiał moich partnerów z Lewicy, żeby powstały wspólne listy. Jeżeli są okręgi po pięć lub sześć mandatów, to jedyną szansą na to, żeby wygrać te wybory jest ulokowanie wszystkich sił demokratycznych po jednej stronie. Natomiast jeżeli nie będzie zmiany w ustawie dotyczącej organizacji wyborów i zmiany okręgów wyborczych, to uważam, że decyzje co do tego, w jaki sposób będzie się szło do wyborów, trzeba podjąć pół roku przed wyborami.

Jak wygląda współpraca Lewicy ze Strajkiem Kobiet?

Bardzo dużo osób, które uczestniczą w Strajku Kobiet, stratowało z list Lewicy, np. Bożena Przyłuska. W ramach komitetu ustawy liberalizacji aborcji na 15 osób, które ją zawiązały – dziewięć było posłankami Lewicy. Prawo aborcyjne powinno zostać zliberalizowane. Ciążę powinno móc się przerywać do 12. tygodnia. Współpracujemy z Martą Lempart nie jako partia, a jako osoby. A dyskusje, czy Lempart powinna kandydować na prezydenta, czy zostać premierem, mogą jej tylko zrobić źle. Ona jest dzisiaj jedną z liderek. My w Strajk Kobiet wtrącać się nie zamierzamy. Możemy pomagać.

Czy Lech Kaczyński powinien mieć swoją ulicę w Warszawie?

Mnie nie przeszkadza ulica Lecha Kaczyńskiego. Uważam, że jeżeli ktoś chce stworzyć taką ulicę, to powinna się wypowiedzieć Rada Warszawy. Tylko chciałbym, że jeśliby taka ulica powstała, to nie kosztem ulic, do których jestem przywiązany, jak np. aleja Armii Ludowej.

Czym się skończył się pański „atak" na policję?

Skąd mam wiedzieć? Dowiedziałem się, że niby kogoś zaatakowałem następnego dnia po rzekomym zdarzeniu. To jest zorganizowana akcja PiS. W tym samym czasie Magda Biejat dostała gazem pieprzowym po oczach, Barbara Nowacka to samo, poseł Kopiec na Śląsku został skuty i wrzucony do suki. To jest robione po to, by zastraszyć ludzi. Łamią ręce kobietom, biją pałkami teleskopowymi. Robią prowokacje i w takich kategoriach traktuję, to co mi się przytrafiło. Mnie nie zastraszą ani innych posłów. Należałem do PZPR i moje życie jest pełne paradoksów. 13 grudnia było więcej policji pod domem Jarosława Kaczyńskiego niż swego czasu pod domem gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Gen. Jaruzelski prowadził Polskę od dyktatury do demokracji, a Kaczyński od demokracji do dyktatury. To niepokojące procesy.