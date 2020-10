Wybór szefa Komitetu Wojskowego NATO odsunięty w czasie

Polska rekomendowała na to stanowisko generała Rajmunda Andrzejczaka szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Jego jedynym kontrkandydatem jest niderlandzki admirał Rob Bauer szef obrony Królestwa Niderlandów, były dowódca Królewskiej Marynarki Wojennej tego kraju.

Komitet Wojskowy to najwyższa władza wojskowa sojuszu. Jego skład tworzą szefowie obrony 30 państw NATO. W stosunku do Rady Północnoatlantyckiej, będącej najwyższą władzą polityczną sojuszu, Komitet Wojskowy pełni funkcję doradczą w kwestiach wojskowych. Współpracuje z dowódcami strategicznymi NATO przy opracowaniu planów, formułowaniu zaleceń, które następnie przekazuje do dyskusji władzom politycznym sojuszu jako stanowisko wojskowe.