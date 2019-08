Czołg „Rudy” i pociąg pancerny

Każdy będzie mógł zobaczyć kolosy, które miały wpływ na dzieje II wojny światowej, a także czołgi, które były lub są wykorzystywane do dzisiaj przez niektóre armie. To głównie maszyny wydobyte z bagien lub porzucone. Dzięki wojskowym mechanikom zostały odnowione i niektórym przywrócono sprawność. Kilka eksponatów sprowadzono z zagranicy, m.in. Portugalii, Grecji czy Norwegii.

Dotychczas podlegające Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie Muzeum Broni Pancernej znajdowało się na terenie wojskowym przy Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu i żeby do niego wejść, trzeba było mieć przepustkę. Nowa placówka została zlokalizowana przy lotnisku Ławica.

Zwiedzający zobaczą ok. 60 pojazdów, z których ok. 30 można uruchomić. To nie tylko czołgi, ale też działa samobieżne, pojazdy opancerzone. Są ustawione w czterech pawilonach na powierzchni 6 tys. mkw.