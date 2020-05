Pożar składowiska w Wielkopolsce

Ogień pojawił się tam wczoraj kilka minut po szesnastej. Prawdopodobnie doszło tam do samozapłonu. Na miejsce pojechało około stu strażaków. Mieli do dyspozycji dwie koparki.

Na ogień kierowali osiem prądów wody. W ocenie strażaków walka z pożarem może potrwać nawet do dzisiejszego wieczora.

Sprzęt wojskowy sprowadzono do Pyszącej także w czasie wrześniowego pożaru składowiska, który był ósmym w historii i trzecim w 2019 roku.

Burmistrz Śremu Adam Lewandowski poinformował Radio Poznań, że podjął decyzję o zamówieniu analizy chemicznej, która pozwoli odpowiedzieć na pytanie, dlaczego na tym wysypisku dochodzi do samozapłonu.

- Tak się złożyło, że ogień wybuchł po deszczu, co prawda nie był on duży, ale siąpiło cały dzień. Chcemy wiedzieć, co było przyczyną samozapłonu – tłumaczył burmistrz Lewandowski.