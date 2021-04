CBA znów kupuje samochody

Samochodowe zakupy CBA zaczęły się w marcu ubiegłego roku, gdy służba rozpisała przetarg na luksusową terenówkę, wyposażoną m.in. w napęd na cztery koła i pneumatyczne zawieszenie z możliwością regulacji prześwitu. Zamówienie ostatecznie unieważniono, a pod koniec roku CBA ogłosiło kolejny przetarg, tym razem na 11 aut klasy średniej wyższej. Wybór padł na BMW serii 3 o mocy 156 KM.

Opozycji to nie przekonuje. – Wygląda na to, że przynajmniej część przetargów CBA powinna zostać zbadana przez tę właśnie służbę – komentuje posłanka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Chodzi o to, że wymagania ubiegłorocznego przetargu na terenówkę sprecyzowano tak, że spełniał je tylko jeden model – Land Rover Defender 110 za ponad 350 tys. zł.

Opozycję niepokoi też rozmach zakupów. Z tego powodu w grudniu grupa posłów KO, w tym Lubnauer, wysłała interpelację do ministra od służb Mariusza Kamińskiego, w szczegółach pytając go o park maszynowy CBA. Posłowie dostali zdawkową, trzyzdaniową odpowiedź, więc przed kilkoma dniami wystąpili do ministra ponownie. „Wierzę, że doszło do fatalnej pomyłki i została wysłana odpowiedź, której Pan nie sprawdził i pod którą by się Pan świadomie nie podpisał" – napisali.