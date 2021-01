Marek Kozubal: Armia nie skusiła rekruta

Z prostej arytmetyki wynika, że w stosunku do poprzedniego roku w 2020 r. liczba żołnierzy realnie wzrosła o ok. dwa tysiące. Gdy dodamy, że w styczniu z armii odchodzą żołnierze na emeryturę (w poprzednim roku mundur zdjęło 1858 osób), okaże się, że realny wzrost może być minimalny.

Czy zatem jest to powód do odtrąbienia sukcesu? Tak, ale nie takiego, jakiego chciałby minister. Po pierwsze, był to rok pandemii, siłą rzeczy rekrutacja została ograniczona. Po drugie, zostały wprowadzone poważne zmiany w systemie rekrutacji, które sprowadziły się do jej uproszczenia i skrócenia. Można postawić tezę, że gdyby te zmiany nie zostały wdrożone, liczba wkładających po raz pierwszy mundur mogłaby być mniejsza od tych, którzy go zdejmują.