Zawistowski: gdyby prezes Iwulski przeszedł w stan spoczynku pokieruję przejściowo SN

Jak powiedział "Rzeczpospolitej" prezydencki minister Paweł Mucha, wtorkowa decyzja prezydenta przedłużająca prawo orzekania pięciu sędziom SN nie obejmuje prezesa Iwulskiego. To oznacza, że od środy Sądem Najwyższym pokieruje Dariusz Zawistowski - prezes Izby Dyscyplinarnej.

Dariusz Zawistowski we wtorek w Programie #RZECZoPRAWIE „Rzeczpospolitej”, powiedział, że przejmie te obowiązki, gdyż tak mówi ustawa. Tym samym zdementował wcześniejsze interpretacje jego wypowiedzi, że tej roli się nie podejmie, gdyż, jak wyjaśnił, dotyczyła ona innej sytuacji - gdyby prezydent wyznaczył go do tej roli.