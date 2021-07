Spór o Izbę Dyscyplinarną: konieczny dialog z Komisją i szybka nowela ustawy o SN

– Sprawę trzeba załatwić już teraz i czekać na nowelizację – uważa prezes Izby Karnej SN Michał Laskowski. – Pierwsza prezes SN powinna wydać zarządzenie o pełnym wstrzymaniu działań Izby Dyscyplinarnej, by nikt nie kwestionował zapadających orzeczeń do czasu rozwiązania problemu w drodze ustawowej. Z zarządzenia powinno wynikać, kto i w jakim trybie załatwia pilne sprawy. Bo są prawnicy, którzy powinni być usunięci z zawodu, i powinna być możliwość uchylania immunitetów w pilnych sprawach – dodaje sędzia Laskowski.

– Jest wyrok TK i w oparciu o to rozstrzygnięcie ID powinna zacząć normalnie działać – mówi „Rz" poseł PiS Marek Ast. – TSUE nie kwestionuje, że ID jest sądem, ale to sprawa rządu, jak będzie rozmawiał z KE. I jest jeszcze kwestia przełożonego na sierpień terminu w TK ws. wniosku premiera – zauważa parlamentarzysta.

– Sędziów ID rozproszono by po innych izbach. Prezydent ich powołał do SN, jego prerogatywa jest nienaruszalna. Prezydent dokonałby nowych powołań do tej izby – spośród sędziów pozostałych izb SN. Tak można by odeprzeć zarzut KE i TSUE ws. ID. Przyjęcie takiej króciutkiej nowelizacji sprawiłoby, że zeszłotygodniowe postanowienie i wyrok TSUE przestałyby być problemem w relacjach Polski z UE. Nawet jeśli uznamy, że TSUE nie ma racji.