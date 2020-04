Koronawirus: mediacja może pomóc sądom w trudnym czasie pandemii

Łódzkie Porozumienie Mediatorów wystąpiło właśnie do wszystkich prezesów łódzkich sądów z apelem, by kierować obecnie jak najwięcej spraw do mediacji, która będzie wykonywana zdalnie przez przygotowanych do tego profesjonalnie mediatorów. W obecnej sytuacji epidemicznej i wynikających z niej ograniczeń w funkcjonowaniu sądów powszechnych mediacja może być jednym z ważniejszych sposobów łagodzenia skutków tego stanu – piszą mediatorzy do prezesów.

Poniżej dalsza część artykułu