Apel do sędziów o rezygnację z prac w komisjach wyborczych Fotorzepa, Krzysztof Skłodowski

Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów w podjętej w środę uchwale zwróciło się do wszystkich sędziów o powstrzymanie się od udziału w procedurach wyborczych, natomiast do sędziów wybranych do okręgowych komisji wyborczych – o rezygnację z ich prac.