Dostęp do informacji publicznej: Minister Zbigniew Ziobro przegrywa z Iustitią

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził bezczynność Ministra Sprawiedliwości w dwóch sprawach.

Chodziło o wnioski sędziego Tomasza Marczyńskiego, wiceprezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", o udostępnienie informacji publicznej.

Poniżej dalsza część artykułu

W pierwszym wniosku wiceprezes "Iustitii" pytał m.in. ilu sędziów sądów powszechnych od 1 sierpnia 2017 do chwili obecnej (10 stycznia 2018 r.) przestało pełnić służbę sędziowską, z jakich powodów, kiedy i w jakich sądach, ile etatów sędziowskich w sądach powszechnych jest nieobsadzonych oraz ile sędziów sądów powszechnych po 1 sierpnia 2017 wyraziło wolę dalszego zajmowania stanowiska sędziego mimo osiągnięcia wieku stanu spoczynku.

MS odpowiedziało, że od 1 listopada służbę sędziowską przestało pełnić 1300 sędziów. Obwieszczenia o wolnych stanowiskach sędziowskich przedstawione po podpisu Ministrowi Sprawiedliwości (stan na 15 stycznia 2018 r.) dotyczą 408 stanowisk w sądach apelacyjnych, okręgowych i rejonowych.

Sędzia Marczyński wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, podkreślając, że pismo MS nie może być uznane za wyczerpujące i kompleksowe udzielenie informacji na zapytanie. Wniósł o uznanie, że minister pozostaje w bezczynności oraz zobowiązanie go do dokonania czynności w zakresie udostępnienia informacji publicznych zgodnie z wnioskiem.

WSA w Warszawie (sygn. akt II SAB 412/18) orzekł, że Minister Sprawiedliwości dopuścił się bezczynności w rozpoznaniu punktu dotyczącego liczby sędziów, którzy po 1 sierpnia 2017 wyraziło wolę dalszego zajmowania stanowiska sędziego mimo osiągnięcia wieku stanu spoczynku.

Drugi wniosek dotyczył m.in. informacji o wysokości dodatków funkcyjnych dla obecnych prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych.

W tej sprawie WSA (sygn. akt II SAB/Wa 410/18) stwierdził bezczynność ministra i zobowiązał go do rozpatrzenia wniosku wiceprezesa "Iustitii".