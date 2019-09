Do czego doprowadzi bojkot rzeczników dyscyplinarnych - komentarz Tomasza Pietrygi

Bojkot rzeczników dyscyplinarnych, jeżeli nie skończy się na pojedynczych incydentach, może doprowadzić do marginalizacji czy wręcz paraliżu obecnego systemu dyscyplinarnego sędziów. Nie tylko w sprawach z podtekstem politycznym, ale też wszystkich innych – obyczajowych czy kryminalnych. Niewątpliwie taka sytuacja zaostrzy konflikt w środowisku, gdyż naraża sędziów, którzy odmawiają stawienia się przed rzecznikiem, na dodatkowe sankcje grzywny czy nawet dotkliwsze, jakie mają w swoim katalogu dyscyplinujący.

To realna perspektywa, która może jedynie rozszerzyć protest i sprawić, że stanie się on jeszcze bardziej brutalny. Niewątpliwie taka sytuacja jest też pokusą dla skonfliktowanej z sędziami władzy politycznej, by wprowadzić zmiany w systemie dyscyplinarnym, jeżeli ten okaże się nieskuteczny – tak, aby zapewnić sobie znacznie poważniejsze narzędzia dyscyplinowania buntujących się sędziów.