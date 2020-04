Marek Domagalski: W czasie zarazy pomyślmy o ugodach

Przystępując do negocjacji, dobrze wiedzieć, jakimi dysponujemy argumentami. Dla dłużnika argumentem będzie nawet groźba upadłości czy restrukturyzacji sądowej, która polega na redukcji długów, ale istotne są też bardziej skomplikowane narzędzia, jak roszczenie o modyfikację umowy oparte na klauzuli rebus sic stantibus. Jej uruchomienie wymaga jednak sądu, co może trwać kilka lat.

Na polubowne rozwiązanie sporu w zasadzie nigdy nie jest za późno. Może ono nastąpić przed wyruszeniem do sądu, przed sądem poprzez tzw. zawezwanie do próby ugodowej i w trakcie procesu. Oczywiście im wcześniej, tym lepiej, ale ugoda wymaga zgody drugiej strony i tego nie da się ominąć.

Ugodę pozasądową strony sporu, choćby potencjalnego, mogą zawrzeć w zwyklej umowie, w której zmodyfikują swoje zobowiązania, np. rozłożą dług na raty w zamian za dodatkowe prace itp. Zaletą jest tu szybkość i uniknięcie sądu. Ale i przed sądem jest proste i mniej kosztowne postępowanie prowadzące do ugody przedsądowej. Wymaga ono złożenia w sądzie tzw. zawezwania do próby ugodowej, ale też opłaty, która jesienią wzrosła i zasadniczo wynosi piątą część wartości sporu. Przy 50 tys. zł będzie to 500 zł, a więc i tak mniej niż przy pozwie, w którym wyniosłaby 2500 zł. Zawezwanie do ugody wnosimy do sądu rejonowego według miejsca zamieszkania przeciwnika. W piśmie tym trzeba zwięźle oznaczyć sprawę. Postępowanie ogranicza się zwykle do jednego posiedzenia pojednawczego. Ważne, że wystąpienie z takim wnioskiem przerywa bieg przedawnienia.