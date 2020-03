Zbyt mało miejsca na salach sądowych w Polsce

Sędzia długo tłumaczyła, że nikt nie poinformował sekcji prasowej sądu, iż będzie publiczność, co, owszem, może być jakimś postulatem na przyszłość, ale nawet zwołujący publiczność nie wiedzą, czy się ona pojawi i w jakiej liczbie. Gwoli sprawiedliwości, widziałem w tym sądzie rozprawy zaplanowane w wielkich salach, tymczasem publiczność zawodziła. Taka jest uroda publiczności, a do pewnego stopnia także mediów, które przecież nie planują wydarzeń, raczej idą za nimi. Zapewnienie wstępu publiczności jest podstawowym zadaniem sądu, sędziego orzekającego i administracji sądowej. By nie sięgać do konstytucji, wystarczy stwierdzić, że w każdej sali są ławki – tu była jedna dla pięciu ściśniętych osób, a ok. 15 stało.