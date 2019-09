Afera podkarpacka: Co zbagatelizowała polska prokuratura?

W poniedziałek „Rzeczpospolita" ujawniła, że w listopadzie 2011 r. Jewgienij i Aleksiej R., ukraińscy sutenerzy z polskim obywatelstwem, złożyli w krakowskiej ABW zawiadomienie o tym, że są celem werbunku służb bezpieczeństwa Ukrainy. Agenci interesowali się ich seksbiznesem, bo przybytki R. – nietykalne dzięki wieloletniemu parasolowi CBŚ – odwiedzali „politycy i biznesmeni". Ukraińskie służby – jak twierdzili bracia R. – chciały od nich „CD-romy i pendrivy". R. zeznali w polskiej ABW, że od 2007 r. zapłacili SBU blisko milion złotych w dolarach i euro. Za co – już nie wyjaśnili. Wiadomo jednak, że to ukraińskie służby próbowały postawić braci R. przed sądem za udział w handlu kobietami z Ukrainy. Czy polskie służby zweryfikowały ten istotny z punktu bezpieczeństwa państwa wątek dotyczący relacji R. z SBU oraz sekstaśmami z podkarpackich agencji?

W materiałach sądowych (osądzonej sprawy przeciwko Jewgienijowi i Aleksiejowi R.), do których otrzymaliśmy dostęp za zgodą prezesa sądu w Tarnowie, znajdujemy także inne, ciekawe informacje, które śledczy zbagatelizowali.

Mówił o tym jeden z kluczowych świadków – Ryszard K., rzeszowski przedsiębiorca, który braciom R. handlującym w końcu lat 90. na bazarze latarkami i bateriami, zaproponował współpracę. K. nie tylko potwierdził informacje z zeznań Kosteckiego o korupcyjnym układzie R. z CBŚ, ale opowiedział też o innych przestępstwach. Jedno z nich miało polegać na tym, że obaj Ukraińcy mieli zawrzeć z Polkami – według Ryszarda K. – fikcyjne małżeństwa za pieniądze, by zyskać polskie obywatelstwo. „Każda dostała po 3 tys. dolarów" – zeznał K., dodając, że jedna z kobiet była z Lublina, druga z Ustrzyk Dolnych.

Ta kwestia wymagała weryfikacji, zwłaszcza że – jak pisała „Rzeczpospolita", drążąc przeszłość braci R. w Polsce – obaj dostali obywatelstwo dzięki małżeństwu z Polkami, z którymi szybko się rozwiedli. Ryszard K. opowiedział też, że bracia przez lata byli jego cichymi wspólnikami w interesach, m.in. mieli nieoficjalne udziały w lokalu Flamingo w Jaśle. K. zeznał też, że na Podkarpaciu ściągano do agencji dziewczyny z Ukrainy na rzekome kursy jubilerskie. Zresztą sami R. (z zawodu technicy dentystyczni z obwodu chmielnickiego na Ukrainie) w Polsce mieli zdobyć uprawnienia rzeczoznawcy jubilerskiego. Zdaniem świadka – był to sposób na wyłudzenie wiz do Polski.