„Król” dopalaczy chciał przekupić strażnika

Zatrzymany kilkanaście dni temu przez stołecznych policjantów 29-letni Jan S. siedzi w areszcie w Wołowie za podżeganie do zabójstwa ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, warszawskiego prokuratora i stołecznych policjantów, którzy go ścigali. Ma także zarzuty kierowania blisko 100-osobowym gangiem handlującym dopalaczami. Teraz usłyszał kolejny zarzut – za próbę przekupstwa funkcjonariusza Służby Więziennej.

Jak do tego doszło?

Od 8 stycznia Jan S. jest tymczasowo aresztowany. Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita” z uwagi na zakwalifikowanie go do kategorii więźniów niebezpiecznych - tzw. „N”, 9 stycznia Jan S. został przetransportowany do Zakładu Karnego w Wołowie (woj. dolnośląskie), typu zamkniętego. Już po kilku dniach miał on podjąć zuchwałe działania.