Wszystko działo się tuż przed godziną 8:00 w poniedziałek na drodze stanowej 613 w regionie Apulia.

Żeby zatrzymać pojazd, przestępcy – według relacji świadków od sześciu do dziesięciu osób w kominiarkach, ubranych w biało-czarne i czarne kombinezony, trzymających duże karabiny – ustawili swój samochód w poprzek jezdni. W ten sposób zmusili ciężarówkę z pieniędzmi do zatrzymania się. Następnie wysadzili pojazd.

„Patrz, patrz, patrz, okradają ciężarówkę”

– Patrz, patrz, patrz, okradają ciężarówkę – mówi na nagraniu kierowca pojazdu z kamerą, która uchwyciła całe zdarzenie. Pojazd jechał pasem autostrady w przeciwnym kierunku, napad był więc dobrze widoczny na nagraniu. W pewnej chwili widoczna jest eksplozja z tyłu zatrzymanej ciężarówki, odłamki unoszące się nad przeciwległym pasem drogi i gęsty, szary dym spowijający całą okolicę.

Jak podają lokalne media, wewnątrz furgonetki uruchomił się mechanizm zabezpieczający, który uniemożliwił podejrzanym zdobycie gotówki.