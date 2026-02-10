Rzeczpospolita
„Patrz, patrz, patrz, okradają ciężarówkę”. Zuchwały napad na włoskiej autostradzie

Grupa zamaskowanych osób napadła na opancerzoną ciężarówkę przewożącą gotówkę a następnie otworzyła ogień do policji. Do zdarzenia doszło na ruchliwej autostradzie między miejscowościami Lecce i Brindisi, na wysokości miejscowości Turturano w regionie Apulia na południu Włoch.

Publikacja: 10.02.2026 08:05

„Patrz, patrz, patrz, okradają ciężarówkę". Zuchwały napad na włoskiej autostradzie

Karabinierzy

Foto: Reuters/Leonhard Foeger

Bartosz Lewicki

Wszystko działo się tuż przed godziną 8:00 w poniedziałek na drodze stanowej 613 w regionie Apulia.

Żeby zatrzymać pojazd, przestępcy – według relacji świadków od sześciu do dziesięciu osób w kominiarkach, ubranych w biało-czarne i czarne kombinezony, trzymających duże karabiny – ustawili swój samochód w poprzek jezdni. W ten sposób zmusili ciężarówkę z pieniędzmi do zatrzymania się. Następnie wysadzili pojazd. 

– Patrz, patrz, patrz, okradają ciężarówkę – mówi na nagraniu kierowca pojazdu z kamerą, która uchwyciła całe zdarzenie. Pojazd jechał pasem autostrady w przeciwnym kierunku, napad był więc dobrze widoczny na nagraniu. W pewnej chwili widoczna jest eksplozja z tyłu zatrzymanej ciężarówki, odłamki unoszące się nad przeciwległym pasem drogi i gęsty, szary dym spowijający całą okolicę. 

Jak podają lokalne media, wewnątrz furgonetki uruchomił się mechanizm zabezpieczający, który uniemożliwił podejrzanym zdobycie gotówki.

Według doniesień lokalnych mediów policja szybko przybyła na miejsce zdarzenia, jednak została ostrzelana i zmuszona do użycia pojazdów w celu osłony. Jeden radiowóz został trafiony trzema kulami, a nieoznakowany pojazd został staranowany.

Nie odnotowano żadnych obrażeń ani ofiar śmiertelnych wśród policjantów, strażników ani cywilów.

Dwaj mężczyźni zatrzymani, inni sprawcy pozostają na wolności

Po ucieczce z miejsca zdarzenia podejrzani kradli samochody przejeżdżającym kierowcom, aby przedrzeć się przez policyjne blokady drogowe i uniknąć rozstawionych kolczatek. Policja zatrzymała ok. 17 km od miejsca napadu jeden z pojazdów, którymi poruszali się przestępcy – Alfę Romeo jadącą z dużą prędkością. Znajdujący się wewnątrz samochodu dwaj mężczyźni próbowali uciec pieszo, ale zostali zatrzymani. 

W tej samej okolicy odnaleziono też dwa inne pojazdy, użyte podczas napadu – podaje serwis Tgcom24.

Władze potwierdziły, że dwóch podejrzanych przebywa obecnie w areszcie. Inni sprawcy pozostają na wolności.

Włoskie media podały, że podejrzani pochodzą z okolic miasta Foggia w Apulii, liczącego 150 tys. mieszkańców, które upodobały sobie gangi specjalizujące się w napadach na pojazdy.

Specjalistyczna ciężarówka do przewozu gotówki

Pojazd będący celem ataku należał do firmy Battistolli, która zajmuje się transportem gotówki pojazdami opancerzonymi na terenie Włoch.

Źródło: rp.pl

