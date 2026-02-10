Aktualizacja: 10.02.2026 08:34 Publikacja: 10.02.2026 08:05
Karabinierzy
Foto: Reuters/Leonhard Foeger
Wszystko działo się tuż przed godziną 8:00 w poniedziałek na drodze stanowej 613 w regionie Apulia.
Żeby zatrzymać pojazd, przestępcy – według relacji świadków od sześciu do dziesięciu osób w kominiarkach, ubranych w biało-czarne i czarne kombinezony, trzymających duże karabiny – ustawili swój samochód w poprzek jezdni. W ten sposób zmusili ciężarówkę z pieniędzmi do zatrzymania się. Następnie wysadzili pojazd.
– Patrz, patrz, patrz, okradają ciężarówkę – mówi na nagraniu kierowca pojazdu z kamerą, która uchwyciła całe zdarzenie. Pojazd jechał pasem autostrady w przeciwnym kierunku, napad był więc dobrze widoczny na nagraniu. W pewnej chwili widoczna jest eksplozja z tyłu zatrzymanej ciężarówki, odłamki unoszące się nad przeciwległym pasem drogi i gęsty, szary dym spowijający całą okolicę.
Jak podają lokalne media, wewnątrz furgonetki uruchomił się mechanizm zabezpieczający, który uniemożliwił podejrzanym zdobycie gotówki.
Czytaj więcej
Napad, broń, tabletki usypiające i skradziony towar wart niemal 10 milionów złotych. Dwóch mężczy...
Według doniesień lokalnych mediów policja szybko przybyła na miejsce zdarzenia, jednak została ostrzelana i zmuszona do użycia pojazdów w celu osłony. Jeden radiowóz został trafiony trzema kulami, a nieoznakowany pojazd został staranowany.
Nie odnotowano żadnych obrażeń ani ofiar śmiertelnych wśród policjantów, strażników ani cywilów.
Po ucieczce z miejsca zdarzenia podejrzani kradli samochody przejeżdżającym kierowcom, aby przedrzeć się przez policyjne blokady drogowe i uniknąć rozstawionych kolczatek. Policja zatrzymała ok. 17 km od miejsca napadu jeden z pojazdów, którymi poruszali się przestępcy – Alfę Romeo jadącą z dużą prędkością. Znajdujący się wewnątrz samochodu dwaj mężczyźni próbowali uciec pieszo, ale zostali zatrzymani.
W tej samej okolicy odnaleziono też dwa inne pojazdy, użyte podczas napadu – podaje serwis Tgcom24.
Czytaj więcej
Uzbrojeni napastnicy próbowali obrabować opancerzoną ciężarówkę z pieniędzmi. Na przedmieściach A...
Władze potwierdziły, że dwóch podejrzanych przebywa obecnie w areszcie. Inni sprawcy pozostają na wolności.
Włoskie media podały, że podejrzani pochodzą z okolic miasta Foggia w Apulii, liczącego 150 tys. mieszkańców, które upodobały sobie gangi specjalizujące się w napadach na pojazdy.
Pojazd będący celem ataku należał do firmy Battistolli, która zajmuje się transportem gotówki pojazdami opancerzonymi na terenie Włoch.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W poniedziałek przed Kongresem Stanów Zjednoczonych miała zostać przesłuchana Ghislaine Maxwell – odsiadująca 20...
Ryan Routh, uznany winnym usiłowania zabójstwa prezydenta Donalda Trumpa, został skazany na dożywocie.
Jeffrey Epstein to skazany pedofil i stręczyciel, człowiek, który dopuścił się obrzydliwych czynów. Myślę, że na...
– To jest perfect storm, w tej historii jest wszystko: władza, pieniądze i seks – mówił gość podcastu „Rzecz w t...
Jedna osoba jest w stanie krytycznym w wyniku strzelaniny z udziałem funkcjonariuszy straży granicznej Border Pa...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas