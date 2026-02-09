25 min. 17 sek.

Czarzasty kontra Trump. Odwaga czy polityczna kalkulacja?

Gest ambasadora USA Toma Rose’a wobec marszałka Sejmu wywołał burzę w polskiej polityce i postawił pytania o granice dyplomacji, suwerenność oraz polityczny interes. W podcaście „Rzecz w tym” Marzena Tabor-Olszewska rozmawia z Arturem Bartkiewiczem o tym, czy Włodzimierz Czarzasty świadomie zaryzykował konflikt z administracją Donalda Trumpa i jakie mogą być tego konsekwencje dla lewicy, koalicji rządzącej i relacji polsko-amerykańskich.

Artur Bartkiewicz zwraca uwagę, że oficjalne pismo skierowane do strony amerykańskiej było znacznie bardziej wyważone niż publiczne wystąpienie marszałka. – „Ono jest dużo bardziej stonowane, jest dyplomatyczne” – podkreśla, wskazując na rozdźwięk między formą pisma a ostrą konferencją prasową.

Podczas wystąpienia w Sejmie Czarzasty nie tylko odmówił poparcia kandydatury Donalda Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla, ale też postawił poważne zarzuty. – „Zarzucił prezydentowi Trumpowi łamanie prawa międzynarodowego, podważanie ładu przez szkodzenie instytucjom takim jak ONZ czy NATO” – relacjonuje Bartkiewicz, zaznaczając, że w świecie dyplomacji to wyjątkowo odważny ruch.

Ryzyko dla państwa, zysk dla polityka

W tym kontekście pojawia się pytanie o bezpieczeństwo Polski. Bartkiewicz przypomina, że mimo wzmacniania europejskiego filaru obronności relacje z USA pozostają kluczowe. – „10 tysięcy amerykańskich żołnierzy czy sprzęt amerykański, który do nas przyjeżdża, to jest jeden z ważnych gwarantów naszego bezpieczeństwa” – mówi, dodając, że otwarty konflikt retoryczny z Waszyngtonem może komplikować sytuację rządu.

Jednocześnie podkreśla, że Czarzasty nie działał jako członek rządu. – „Włodzimierz Czarzasty nie jest członkiem rządu, jest marszałkiem Sejmu, jest trochę jednak poza administracją” – zaznacza, sugerując, że marszałek mógł pozwolić sobie na więcej, kierując się własnym interesem politycznym.