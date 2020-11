Maciej Durbas: Pewna przystań w niepewnych czasach

Jest dużo argumentów za wyborem pozasądowej metody rozstrzygania sporów.

Już przed pandemią nie było wątpliwości, że rozpoznanie części spraw gospodarczych w arbitrażu jest dla stron korzystniejsze niż w sądzie powszechnym. Lockdown oraz kolejne etapy pandemii pokazują, że sądownictwo polubowne lepiej (a przede wszystkim sprawniej i szybciej) radzi sobie z wyzwaniami.

Stronom, które utknęły w sądzie powszechnym, warto przypomnieć, że możliwe jest przeniesienie ich sprawy do arbitrażu. Oczywiście wymaga to zgodnego współdziałania, co niekiedy nie jest możliwe. Jeśli jednak wszystkim zależy na szybkim rozstrzygnięciu, to rozwiązanie jest warte rozważenia.

Elastyczność

Sądownictwo polubowne to metoda rozstrzygania sporów, w której sprawa rozpoznawana jest poza sądem powszechnym, przez arbitrów (najczęściej trzech) wybranych przez strony, którzy na podstawie umowy stron (zapisu na sąd polubowny) wydają wyrok mający – po uznaniu lub nadaniu klauzuli wykonalności – moc...

