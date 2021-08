Marek Domagalski: Opłaty sądowe powinny być jasne dla stron

Mimo wojny na górze Temidy i hamującej sądy epidemii od wielu lat opłaty sądowe są zawalidrogą. To paradoks, gdyż mają m.in. ograniczać nadużywanie sądów do błahych spraw. Tymczasem nierzadko ograniczają one prawa strony, także pozwanego, do sądu, np. do odwołania od niesprawiedliwego orzeczenia.

