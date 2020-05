Marek Domagalski: Wyjdźmy z epidemii ze zdrowszą Temidą

A mamy elementarne problemy: kiedy i jak prowadzić jawne rozprawy, jak wysłuchiwać świadków i podsądnych, jak uzyskiwać informacje w sądach, co i wcześniej nie było proste. Chodzi o to, by w sądach znów zaczęły zapadać wyroki, bo to ich powołanie. Trudny okres epidemii i poepidemiczny to okazja do odbiurokratyzowania sądów, uczynienia ich bardziej zrozumiałymi dla ludzi. Do wdrożenia np. jednolitych prostszych zasad korespondencji z sądami, formy elektronicznej pisma, ale też np. telefonicznej. W niektórych sytuacjach jest już stosowana (przecież zlecenia maklerskie od lat tak można wykonywać. Inna rzecz, że nadmiar form niesie ryzyko komplikacji. Dominujący do tej pory system doręczeń pismem poleconym, kiedy listonosze nie stukają w dużych miastach do drzwi, a na poczcie są kolejki, trąci myszką. Należy np. ulżyć sądom zezaniami pisemnymi. Od jednej rzeczy odstąpić nie można w poważniejszych sprawach, tj. od jawnej rozprawy. O ile zawieszenie ich na kilka tygodni epidemii było jakoś uzasadnione, o tyle na dłużej jest niedopuszczalne. Jawność rozprawy gwarantuje zresztą konstytucja, choć są od tego i tak odstępstwa. Oby nie poszły za daleko.