Marek Domagalski: zmarnowana e-okazja starego SN

Co stało na przeszkodzie, aby ok. 30 sędziów SN spoza Warszawy (cały SN liczy 97 sędziów), nie chcąc w tych dniach ruszać do stolicy (choć prawnie rzecz biorąc to ich obowiązek), zebrali się w kilku salach gmachu SN z mikrofonami i wrzucili głosy do ustawionej na korytarzu urny? A jeśli już tego nie chcieli, by skorzystali z wypróbowanego w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury systemu internetowego do komunikacji i głosowania, zapewniającego anonimowość głosującego.