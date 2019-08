William Pitt kontra Charles Fox

W 1764 r. Charles Fox został wybrany do Parlamentu, kiedy miał zaledwie 19 lat. Było to wbrew angielskiej tradycji, zgodnie z którą nie można stać się członkiem Izby Gmin przed 21. rokiem życia. Pobłażliwość ojca przyczyniła się do uzależnienia Charlesa od hazardu i kobiet. Była z tego tylko jedna korzyść: złe prowadzenie się zbliżyło go do księcia Walii, przyszłego króla Jerzego IV. Następca tronu, który był w cichej opozycji do ojca, słynął z hulaszczego trybu życia i czekał na objęcie tronu, jedząc i pijąc ponad miarę.