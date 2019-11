Tworzenie rządu na finiszu: Spór o 30-krotność składek ZUS

Nacisk na jedność całego obozu władzy nie dziwi. Bo od 13 października wszystko, co robi obóz rządzący, działa na konto prezydenta, który będzie walczył o II turę. Nasi rozmówcy podkreślają, że w ostatnich tygodniach i miesiącach częściej odbywały się spotkania w formacie Kaczyński–Duda–Morawiecki, które mają zapewnić płynne przejście do prowadzenia kampanii prezydenckiej.

Jednak mimo tych rozmów pojawiły się mocno kontrowersyjne nazwiska kandydatów do TK, którymi prezydent – jak mówili oficjalnie jego ministrowie – był bardzo mocno skonfundowany.

Kontrowersje wokół kandydatur Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza to tylko jedna z dyskusji w obozie władzy po wyborach. Po mozolnym wypracowaniu składu rządu tematem ponownie stało się zniesienie 30-krotności składek do ZUS. Projekt poselski pojawił się w Sejmie w środę wieczorem ku zaskoczeniu wielu polityków obozu władzy.

W grze jest też prezydent, który wcześniej deklarował poprzez swoich współpracowników, że ustawy o 30-krotności nie podpisze. W czwartek pojawiły się informacje tygodnika „Polityka", że Duda na spotkaniu z premierem Morawieckim i prezesem Kaczyńskim został przekonany do odstąpienia od weta. Jednak nasze źródło potwierdza, że prezydent jest cały czas zdeterminowany, by ustawę zawetować, jeśli przejdzie przez Sejm. W obecnym układzie sił nie jest to bowiem niemożliwe.