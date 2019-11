Morawiecki desygnowany. Kiedy poznamy w pełni nowy rząd?

Nie jest na przykład znane nazwisko kandydata lub kandydatki na ministra sportu. Jak mówił "Super Ekspresowi" szef KPRM Michał Dworczyk, kandydatów jest dwóch. Do ustalenia są cały czas też nazwiska wiceministrów. To oczywiście jest powiązane z rozmowami z koalicjantami PiS - Solidarnej Polski i Porozumienia Jarosława Gowina. Jak wynika z naszych informacji, w PiS krąży też koncepcja, by powołać dodatkowego wicepremiera, być może będzie to nowa minister rodziny Marlena Maląg.

Politycy PiS bardzo skąpo wypowiadają się o treści expose. Można oczekiwać powrotu do tematów z kampanii wyborczej, zapewnieniu o realizacji obietnic złożonych w jej trakcie i modernizacyjno-aspiracyjnego tonu, który wielokrotnie w tym roku wybrzmiewał w wypowiedziach premiera Mateusza Morawieckiego. Rzecznik rządu Piotr Muller mówił też w czwartek, że przemówienie będzie zawierać wizję rozwoju Polski na więcej niż cztery lata.