Budżet UE. Premier nie zgadza się na warunki Unii

Polska obawia się, że ten drugi warunek pozwoli Komisji Europejskiej na arbitralne karanie naszego kraju. Zgodnie z przyjętą procedurą wniosek KE o wstrzymanie wypłaty środków miałby być zatwierdzany w Radzie UE przez kwalifikowaną większość państw (przynajmniej 15 krajów zamieszkałych przez 65 proc. ludności UE), przez co Polska nie mogłaby go zablokować. Co prawda nasz kraj zgodnie z ustaleniami ze szczytu UE w lipcu mógłby wystąpić o przedyskutowanie tej kwestii na Radzie UE (szczyt przywódców „27"), ale nie jest jasne, czy to wystarczy dla wstrzymania procedury prawnej zawieszenia wypłaty funduszy.