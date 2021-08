Buda: Nie ma decyzji prezydenta ws. "lex TVN"

Buda ocenił szanse na zawetowanie przez prezydenta nowelizacji do ustawy medialnej, tzw. lex TVN. - Decyzja prezydenta o "lex TVN" zapadnie prawdopodobnie, gdy poznamy ostateczny kształt ustawy. Do tej ustawy planowane są poprawki zarówno ze strony opozycyjnej strony senackiej, jak i ze strony PiS-u, więc o niczym bym na razie nie przesądzał. Myślę, że takiej decyzji jeszcze nie ma w Pałacu Prezydenckim. Nieszczęście tej ustawy polega na tym, że jest bardzo potrzebna, ale dotyczy dziś tylko jednego podmiotu, dlatego bardzo ogniskuje uwagę na TVN-ie. Ta ustawa miała raczej rozwiązywać tego typu sytuacje w przyszłości - przekonywał przedstawiciel rządu.

Wiceminister był również pytany o ewentualną dymisję szefa KPRM-u Michała Dworczyka, podczas przyszłej rekonstrukcji rządu.



- Michał Dworczyk zajmuje się wieloma sprawami i to z ogromnymi sukcesami - np. programem szczepień i pracami związanymi z ewakuacją Afganistanu. W zasadzie wszystko trafia do człowieka od zadań specjalnych, jakim jest Michał Dworczyk. Jeżeli miałoby to od mnie zależeć, to nigdy bym takiej decyzji nie podjął - zaznaczył.



Buda skomentował słowa marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, w których proponuje zredukowanie liczby szpitali z 1000 do 130 placówek.

- Pomysł marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego to bezrefleksyjne przyjęcie duńskich rozwiązań - liczba i zagęszczenie ludzi w Danii jest zupełnie inne niż w Polsce - zauważył.



Polityk odniósł się także do słów Sławomira Nitrasa, w których domaga się ograniczenia przywilejów dla polskich katolików.



- To atak na katolików i zapowiedź przyszłych represji wobec katolików. To już drugi poziom ataku, bo do tej pory atakowano Kościół jako instytucję, ale teraz wymierzono go wręcz w katolików. Wypowiedź posła Nitrasa jest bardzo niestosowna - stwierdził.