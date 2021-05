Jan Paweł II i IPN w kanonie lektur. "Dobry wpływ na Polaków"

Czarnek zapewniał, że pozycje te, w pozytywny sposób pokazujące historię Polski, "na pewno będą dobrze wpływały na Polaków".

Szef resortu nauki poinformował, że w kanonie znalazły się też pisma Jana Pawła II, oraz że w kolejnych latach będą one "w umiejętny sposób" wprowadzane do podręczników.

- Jeżeli za pontyfikatu Jana Pawła II, naszego wybitnego rodaka, świętego człowieka, powstały encykliki społeczne, które pokazują sprawiedliwe podejście do rynku, pracy, czasu pracy, wynagrodzenia, to jest to wiedza, jaka powinna być obecna w podręcznikach choćby do przedsiębiorczości - ocenił minister.

Czarnek odniósł się do słów posła Lewicy Macieja Gduli, który skrytykował obecną lekturę, "W pustyni i w puszczy" Henryka Sienkiewicza. Uważa, że "nie ma chyba w polskiej literaturze drugiej podobnej perły łączącej w takim natężeniu rasizm, kolonializm i patriarchat" - jak napisał na Twitterze.

Minister nauki uważa, że poseł, głosząc takie opinie, "jest odczepiony od rzeczywistości", i to jest jego problem. Dyskutować z tym nie będzie, bo, jak powiedział, bzdury towarzyszą różnym pokoleniom w różnych dziejach historycznych, a "polemika z głupstwem nobilituje je bez potrzeby", według słów Stefana Kisielewskiego.