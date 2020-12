Kaczyński o Morawieckim: To bardzo prawdopodobne, że będzie premierem do końca kadencji

Zapytaliśmy też lidera PiS o to, czy rzeczywiście widzi siebie i Morawieckiego w swoistym tandemie, w którym każdy z polityków zajmuje się czymś innym. - Podział ról niewątpliwie istnieje. To jest podział, w ramach którego my bardzo często rozmawiamy z premierem Morawieckim ze sobą – bezpośrednio, czy przez telefon – o wszystkich ważnych sprawach, czasem też prywatnie - stwierdził prezes PiS o swojej roli jako wicepremiera i o premierze Morawieckim.

