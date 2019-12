Krzysztof Mazur: Zmiana generacyjna się dzieje Fotorzepa, Robert Gardziński

Był szefem Klubu Jagiellońskiego. Jego kampania do Senatu została uznana za jedną z najciekawszych i innowacyjnych. Teraz wszedł do rządu jako wiceminister rozwoju. Jak przystosowuje się do nowej rzeczywistości Krzysztof Mazur, wiceminister rozwoju? Jaką ma wizję swojej pracy oraz przyszłości swojego obozu politycznego? Co wniesie do ekipy premiera Mateusza Morawieckiego?