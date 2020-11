Pandemia likwiduje miejsca pracy młodych

Szok gospodarczy wpłynął na zatrudnienie we wszystkich sektorach, chociaż przy znacznych różnicach. We wszystkich rodzajach działalności gospodarczej, z wyjątkiem budownictwa, odnotowano spadek zatrudnienia. W kategoriach bezwzględnych „handel hurtowy i detaliczny, zakwaterowanie i transport" były najbardziej dotknięte kryzysem – 2,8 mln mniej osób zatrudnionych w porównaniu z II kwartałem 2019 r., co oznacza spadek o 5,5 proc. Następnie „działalność profesjonalna, naukowa i techniczna" – o milion osób mniej zatrudnionych, co oznacza spadek o 3,6 proc. W ujęciu względnym największy spadek (odpowiednio o 5 proc. i 4,3 proc.) odnotowano w działalności „sztuka, rozrywka i rekreacja" oraz „rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo". Nieznacznie wzrosła w porównaniu z II kwartałem 2019 r. liczba zatrudnionych w budownictwie (o 0,4 proc.).

Z powodu Covid-19 państwa członkowskie mogą stanąć w obliczu gwałtownego wzrostu bezrobocia wśród młodzieży, co wymusza reformy i większe wsparcie. Bezrobocie młodzieży w całej UE wzrosło z niskiego poziomu 14,9 proc. w marcu 2020 r. do 17,1 proc. we wrześniu, rosnąc szybciej niż bezrobocie ogółem. Kryzys doprowadził również do największego wzrostu między dwoma kolejnymi kwartałami odsetka osób w wieku od 15 do 24 lat niepracujących, niekształcących się ani nieszkolących się od początku publikacji Eurostatu w 2006 roku – z 10,4 proc. do 11,6 proc. między I a II kwartałem 2020 r. Co dziesiąta młoda osoba w wieku 18–24 lata przerwała naukę lub szkolenie z kwalifikacjami poniżej szkoły średniej II stopnia, a ponad jedna czwarta osób w wieku od 30 do 34 lat nie miała kwalifikacji zapewniających bezpośredni dostęp do rynku pracy.