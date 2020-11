Covid zmienił rynek pracy

O silnym efekcie pandemii wśród pracowników usług i sprzedawców mówi też Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Zaznacza, że w ostatnich latach poziom zatrudnienia w tej grupie zawodowej był względnie stabilny, natomiast najnowsze dane wyraźnie przełamują dotychczasowy trend. Wśród dziewięciu grup zawodów tylko dwie zanotowały w II kwartale tego roku wzrost liczby pracujących w porównaniu z pierwszymi miesiącami roku. Przybyło 18 tys. robotników przemysłowych i rzemieślników (tym pierwszym sprzyjało odbicie w przemyśle po lockdownie), ale dużo bardziej, bo prawie o 4 proc., powiększyła się grupa pracujących w rolnictwie i ogrodnictwie, co było widać także w porównaniu z II kw. zeszłego roku. – Nakłada się na to zarówno efekt sezonowości, w wyniku którego II kw. zawsze przynosi wzrost zatrudnionych, jak i trend wzrostowy obserwowany od początku 2019 r. – komentuje Kozłowski.

Wyraźny spadek widać natomiast w najliczniejszej w Polsce grupie zawodowej – wśród specjalistów, którzy wydawali się odporni na kryzys koronawirusa. Tymczasem ich liczba zmalała w II kw. do niespełna 3,4 mln, czyli o 46 tys. osób, w porównaniu z I kwartałem br., na co mogły mieć pewien wpływ zwolnienia w bankowości czy redukcje etatów w branżach dotkniętych przez Covid-19.

Na widoczny w ujęciu rocznym spadek liczby operatorów maszyn, robotników przemysłowych czy pracowników do prostych prac wpływa też automatyzacja. – Firmy przygotowują się do tego, że nie będzie ludzi do pracy i w miejsce pracowników odchodzących na emeryturę wprowadzają roboty, choć dotyczy to głównie mało atrakcyjnych stanowisk – wyjaśnia prof. Joanna Tyrowicz, ekspertka rynku pracy z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i ośrodka badawczego GRAPE, która prowadzi teraz kolejną edycję internetowego badania rynku pracy Diagnoza.plus.