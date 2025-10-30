Rzeczpospolita
Ekonomia
Smyk Holding odwołał publiczną ofertę akcji. Nie wyklucza kolejnego podejścia

Smyk Holding i główny akcjonariusz spółki ogłosili przed północą w środę, że odstępują od przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej. Spółka poinformowała, że w związku z odstąpieniem od oferty, dokonane płatności za oferowane akcje zostaną zwrócone inwestorom indywidualnym najpóźniej w ciągu siedmiu dni od daty publikacji informacji o decyzji o odstąpieniu od oferty.

Publikacja: 30.10.2025 08:27

Foto: PAP/Albert Zawada

Urszula Zielińska

W środę, ostatniego dnia zapisów na akcje Smyk Holding przez inwestorów indywidualnych, napisaliśmy, że wiele wskazuje na to, że pierwotna oferta publiczna Smyk Holding zostanie anulowana i nie pomyliliśmy się. Przed północą spółka potwierdziła nasze informacje. 

Smyk odwołał IPO

„Smyk Holding oraz AMC V Gandalf podjęli decyzję o odstąpieniu od pierwszej oferty publicznej akcji SMYK. Nie wykluczają powrotu do planów wprowadzenia Spółki na GPW w Warszawie w przyszłości” – czytamy w komunikacie przesłanym do redakcji przez przedstawicieli agencji NBS Communications, reprezentującej Smyka.

– Podjęliśmy decyzję o odstąpieniu od pierwszej oferty publicznej akcji Smyk. Po zakończeniu procesu budowy księgi popytu doszliśmy do wniosku, że nie bylibyśmy w stanie przeprowadzić transakcji na warunkach satysfakcjonujących dla spółki i akcjonariusza sprzedającego – przyznał cytowany w komunikacie Michał Grom, prezes i pośrednio znaczący akcjonariusz Smyk Holding.

Prezes Smyk: będziemy się nadal rozwijać 

– Mieliśmy okazję przedstawić inwestorom nasz sprawdzony model biznesowy, a także plan wzrostu i dalszego rozwoju Grupy Smyk w Polsce oraz w Europie Środkowej i Wschodniej. W ciągu ostatniej dekady Smyk zwiększył przychody z 1 mld zł do 2,25 mld zł w 2024 r. i wierzymy, że w przyszłości będzie nadal się rozwijać. Dziękujemy wszystkim inwestorom, którzy zaangażowali się w ten proces – dodał Michał Grom.

Spółka poinformowała, że w związku z odstąpieniem od oferty, dokonane płatności za oferowane akcje zostaną zwrócone inwestorom indywidualnym najpóźniej w ciągu siedmiu dni od daty publikacji informacji o decyzji o odstąpieniu od oferty.

Środa była ostatnim dniem zapisów inwestorów indywidualnych na akcje po cenie maksymalnej (13 zł) oraz ostatnim dniem budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Najpóźniej w czwartek 30 października Smyk miał ogłosić ostateczną cenę za walor.

Wartość odwołanego IPO przy cenie maksymalnej mogła wynieść około 390 mln zł. Ponad połowa tej sumy miała trafić do głównego akcjonariusza. Smyk Holding liczył na 150 mln zł, dzięki którym przede wszystkim chciał spłacić część zadłużenia.

Źródło: rp.pl

Rynki IPO Kontrola GPW Smyk Holding

