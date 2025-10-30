W środę, ostatniego dnia zapisów na akcje Smyk Holding przez inwestorów indywidualnych, napisaliśmy, że wiele wskazuje na to, że pierwotna oferta publiczna Smyk Holding zostanie anulowana i nie pomyliliśmy się. Przed północą spółka potwierdziła nasze informacje.

Smyk odwołał IPO

„Smyk Holding oraz AMC V Gandalf podjęli decyzję o odstąpieniu od pierwszej oferty publicznej akcji SMYK. Nie wykluczają powrotu do planów wprowadzenia Spółki na GPW w Warszawie w przyszłości” – czytamy w komunikacie przesłanym do redakcji przez przedstawicieli agencji NBS Communications, reprezentującej Smyka.

– Podjęliśmy decyzję o odstąpieniu od pierwszej oferty publicznej akcji Smyk. Po zakończeniu procesu budowy księgi popytu doszliśmy do wniosku, że nie bylibyśmy w stanie przeprowadzić transakcji na warunkach satysfakcjonujących dla spółki i akcjonariusza sprzedającego – przyznał cytowany w komunikacie Michał Grom, prezes i pośrednio znaczący akcjonariusz Smyk Holding.

Prezes Smyk: będziemy się nadal rozwijać

– Mieliśmy okazję przedstawić inwestorom nasz sprawdzony model biznesowy, a także plan wzrostu i dalszego rozwoju Grupy Smyk w Polsce oraz w Europie Środkowej i Wschodniej. W ciągu ostatniej dekady Smyk zwiększył przychody z 1 mld zł do 2,25 mld zł w 2024 r. i wierzymy, że w przyszłości będzie nadal się rozwijać. Dziękujemy wszystkim inwestorom, którzy zaangażowali się w ten proces – dodał Michał Grom.