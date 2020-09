Rynek pracy podnosi się z kolan. Do normalności wciąż daleko

Czwartkowe dane GUS okazały się jednak nieco lepsze od oczekiwań ekonomistów ankietowanych przez „Parkiet", którzy przeciętnie szacowali, że zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było w sierpniu o 1,7 proc. niższe niż przed rokiem, po zniżce o 2,3 proc. rok do roku w lipcu i aż o 3,3 proc. w czerwcu.

Zaskoczeniem okazała się również dynamika płac. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, który obejmuje podmioty z co najmniej 10 pracownikami, wzrosło w sierpniu o 4,1 proc. rok do roku, po zwyżce o 3,8 proc. w lipcu. Ekonomiści spodziewali się przeciętnie zwyżki tego wskaźnika o 4,0 proc. rok do roku.