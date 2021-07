Polskim firmom brakuje talentów. Pandemia nasiliła problem

Już 81 proc. pracodawców w Polsce ma trudności z pozyskaniem odpowiednich pracowników. Najmocniej problem ten odczuwają małe firmy oraz te z dużych, które częściej zatrudniają.

Pracownicy logistyki, operatorzy produkcji i maszyn oraz specjaliści IT – to pierwsza trójka najtrudniejszych teraz do zdobycia w Polsce kandydatów do pracy. Jak wynika z tegorocznego badania agencji zatrudnienia ManpowerGroup, które „Rzeczpospolita" opisuje jako pierwsza, ogłaszany jeszcze wiosną 2020 r. zmierzch rynku pracownika był krótki, a wraz z odmrażaniem gospodarki problemy z pozyskaniem talentów, czyli ludzi o potrzebnych firmom kwalifikacjach, jeszcze bardziej się nasiliły. Tę niekorzystną dla pracodawców zmianę widać nie tylko u nas.

Przybywa wakatów

– Mimo że pandemia zwiększyła bezrobocie na świecie, w wielu krajach widzimy już oznaki coraz większych problemów z podażą pracy – twierdzi Jonas Prising, prezes ManpowerGroup. Jak dodaje, problemy wzmogło przyspieszenie transformacji cyfrowej, które sprawia, że firmy potrzebują specyficznych, trudno na razie dostępnych kompetencji. Co więcej, pracodawcom często zależy na połączeniu umiejętności cyfrowy...

