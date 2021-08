Pracodawca będzie mógł sprawdzić, czy pracownik się zaszczepił

"Pomysł, by pracodawca mógł wprowadzić obowiązek testowania dla pracowników niezaszczepionych, jest godny rozważenia" - dodał.

Wiceminister Kraska powiedział w RMF FM, że notowany jest wzrost zakażeń na poziomie 20 procent." Czwarta fala puka do naszych granic - dodał. Jego zdaniem kolejna fala zakażeń dotrze do nas za kilka tygodni, kiedy Polacy wrócą z urlopów wakacyjnych i dzieci pójdą do szkół.

Wiceminister zdrowia powiedział, że projekt ustawy zezwalający na kontrole jest przygotowany i rząd chce, aby znalazł się w agendzie następnego posiedzenia Sejmu.

Taki pracownik musiałby wykonać test raz albo dwa w tygodniu, po to, aby zapewnić bezpieczeństwo pozostałym pracownikom - przekonywał wiceminister.