Pandemiczne odchudzanie firm. Spadło zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zmalało w styczniu o 15 tys. etatów, najbardziej od maja. To jednak nie efekt zwolnień, tylko dorocznej zmiany próby przedsiębiorstw.

Jak podał w środę GUS, przeciętnie zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zmalało w styczniu o 0,2 proc. w porównaniu do grudnia i o 2 proc. w porównaniu do stycznia 2020 r. Ankietowani przez „Rzeczpospolitą” ekonomiści przeciętnie szacowali, że spadek zatrudnienia wyniósł 1,1 proc. rok do roku, po 1 proc. w grudniu. Najwięksi pesymiści liczyli się ze zniżką tego wskaźnika o 1,6 proc. rok do roku. Poniżej dalsza część artykułu

Mimo to, wydźwięk środowych danych nie jest tak pesymistyczny, jak się wydaje na pierwszy rzut oka. Dotyczą one przeliczonego na pełne etaty zatrudnienia w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 10 osób. Co roku w styczniu GUS aktualizuje próbę takich przedsiębiorstw, dodając do niej firmy, które w poprzednim roku przekroczyły ten próg liczby pracowników i odejmując te, które znalazły się poniżej.

Zwykle przedsiębiorstw zatrudniających ponad 10 osób przybywa, ale w 2020 r. – z powodu pandemii – było inaczej. Zatrudnienie w styczniu zmalało w porównaniu do grudnia po raz pierwszy od 2004 r. Dla porównania, w ostatnich latach zatrudnienie w styczniu – także z powodu aktualizacji próby – zwiększało się nawet o 160 tys. etatów.

Zatrudnienie w sekt. przedsiębiorstw w dół w styczniu o 2% r/r. Miesięczna zmiana zatrudnienia na minusie (pierwszy raz od 2004 r.), ale to ze względu na coroczną zmianę próby statystycznej. Pomijając efekt nowej próby, styczeń przyniósł zapewne nieznaczny przyrost zatrudnienia. pic.twitter.com/MtPeAxDq0T — Analizy Pekao (@Pekao_Analizy) February 17, 2021