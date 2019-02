Izrael z nowym ośrodkiem dla pielgrzymów i turystów

W nowo otwartym w Abu Ghausz koło Jerozolimy ośrodku Saxum można zgłębiać biblijne dzieje Izraela

Ośrodek Saxum (Saxum Visitor Center) w Abu Ghausz koło Jerozolimy zainaugurował działalność 7 lutego, po trwającej trzy lata budowie.

Można w nim odbyć multimedialną wycieczkę po miejscach świętych w Izraelu i bliżej poznać religijną historię żydów i chrześcijan. Pomagają w tym między innymi mapy (na przykład wykuta w kamieniu mapa podróży Abrahama i Mojżesza), filmy i projekcje 4D, ukazujące opisane w Biblii wydarzenia w szerokim kontekście historycznym, kulturowym i geograficznym.

Za naukowe opracowanie treści odpowiada Jerozolimski Instytut Języków i Nauk Humanistycznych Polis (Polis - The Jerusalem Institute of Languages and Humanities).

W ośrodku działa też centrum konferencyjne, które ma być miejscem spotkań, dyskusji, dialogu międzykulturowego, kontemplacji i odnowy duchowej, a także punkt informacyjny dla udających się na 18-kilometrowy szlak Emaus, który zaczyna się w Saxum, a kończy w Emaus Nikopolis. Wkrótce otwarte zostaną kaplica i kafeteria.

Centrum organizuje również kursy dla przewodników turystycznych i służy pomocą organizatorom wyjazdów pielgrzymkowych (rezerwacja wizyt: info@saxum.org).

Ośrodkiem zarządzają Międzynarodowa Fundacja Saxum - organizacja non-profit zarejestrowana w Rzymie i Stowarzyszenie na rzecz Wymiany Kulturalnej (Association for Cultural Interchange) z siedzibą w Nowym Jorku.

W pierwszych miesiącach wstęp do centrum będzie bezpłatny.

Więcej informacji: https://saxum.org.